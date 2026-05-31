Москва31 мая Вести.В воскресенье, 31 мая, россияне смогут наблюдать редкое явление "голубую Луну", сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Главной особенностью мая станет второе полнолуние, которое произойдет 31 мая, - так называемая, голубая Луна отмечается в сообщении

Последний раз такое происходило в августе 2023 года, в следующий раз будет в декабре 2028 года - "голубая Луна" в этом случае взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом.

Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берет начало из английской идиомы "когда луна станет голубой".