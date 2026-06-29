Клубничную Луну можно будет наблюдать 30 июня над всеми регионами России

В последний день июня россияне смогут увидеть Клубничную Луну Клубничную Луну можно будет наблюдать 30 июня над всеми регионами России

Москва29 июн Вести.Первое летнее полнолуние – так называемую Клубничную Луну - можно будет наблюдать в небе ночью, 30 июня. Вопреки названию, спутник Земли не сможет похвастаться необычными оттенками. Название связано со сбором клубники, сообщает информационно-политический портал "Ясно".

«Клубничная» Луна — одно из традиционных индейских названий июньского полнолуния, исторически связанное с сезоном сбора клубники в некоторых районах Северной Америки уточняется в публикации

Астрономическая особенность этого полнолуния — оно будет совпадать с микролунием, а значит Луна будет казаться немного меньше и тусклее, чем обычно.