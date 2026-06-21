Москва21 июн Вести.Жители России в июле смогут наблюдать 3 интересных астрономических события, одним из которых станет рандеву Венеры и Луны в созвездии Льва. Об этом сообщили в обсерватории Университета Решетнева.

Одно из самых красивых астрономических событий произойдет 17 июля. Тонкий, едва освещенный лунный серп (всего 14%) окажется в непосредственной близости от ослепительно яркой Венеры. Расстояние между небесными телами составит всего 2°33', что позволит без труда наблюдать их вместе цитирует РИА Новости представителя вуза

Вместе с тем 29 июля будет полнолуние, которое называют "Луной Оленя". Для наблюдателей в Северном полушарии оно будет значительно своей низкой траекторией. Кроме того, в ночь с 30 на 31 июля можно будет наблюдать пик метеорного потока Южных дельта-Акварид.