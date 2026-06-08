Ученый рассказал о самых ожидаемых астрономических событиях лета Астроном Маслов: Юпитер и Венера сблизятся в ночь на 10 июня

Москва8 июн Вести.В ночь с 9 на 10 июня две самые яркие планеты ночного неба - Юпитер и Венера - максимально сблизятся друг с другом. Об этом MK.RU рассказал ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета Михаил Маслов.

По словам ученого, видимое угловое расстояние между ними составит всего 1,6 градуса, что равно трем видимым размерам лунного диска. Как отметил астроном, лучше всего наблюдать за сближением с 22.30 до 23.30 мск при ясной погоде, однако планеты не успеют разойтись и в следующую ночь - с 10 на 11 июня.

Кроме того, в ночью с 19 по 20 июня ожидается еще и соединение Луны и звезды Регул (самой яркой в созвездии Льва), а с 27 на 28 июня - соединение Луны и Антареса (главной звезды Скорпиона).

В июле Маслов выделил соединение Луны со звездным скоплением Плеяды в ночь на 11 июля. Август порадует максимумом метеорного потока Персеиды - до 100 падающих "звезд" в час в ночь на 13 августа. Пик совпадет с молодой Луной, так что ее свет не помешает наблюдениям. Смотреть поток лучше с 23.00 до 4.00 мск.

В ночь на 15 августа ожидается соединение Юпитера и Меркурия. Это редкий случай, когда Меркурий будет хорошо виден из-за удаления от Солнца. Угловое разделение составит около 1 градуса (примерно два лунных диска), а комету 10P/Tempel 2 (до 8 звездной величины) можно будет разглядеть только в телескоп или бинокль в начале августа.

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