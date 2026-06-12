В августе россияне увидят метеорный поток Персеиды и парад из шести планет

Россиян в августе ждут сразу два уникальных астрономических явления В августе россияне увидят метеорный поток Персеиды и парад из шести планет

Москва12 июн Вести.В августе россияне смогут наблюдать сразу два уникальных астрономических события — парад из шести планет и метеорный поток Персеиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова.

С 12 на 13 августа — это ночь, которую нельзя пропустить всем, кто интересуется астрономией. Метеорный поток Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков года. Он достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа рассказал Веселков

По его словам, пик метеорного потока приходится на фазу новолуния, поэтому небо будет полностью темным, создавая отличные условия для наблюдения. Чем ближе к рассвету, тем больше метеоров можно будет увидеть.

Еще одно явление, которое также начнется в эту ночь и продлится затем еще целую неделю — парад из шести планет.

Яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или небольшой телескоп посоветовал эксперт

Ранее ученый рассказывал о самых ожидаемых астрономических событиях лета.