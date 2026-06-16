Необычное небесное явление можно наблюдать в центре России в июне и июле Серебристые облака можно наблюдать в июне и июле в центральной части России

Москва16 июн Вести.Жители Центральной России в июне и июле могут наблюдать необычные серебристые облака, сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующую астрономической обсерваторией государственного музея истории космонавтики имени К. Э​​​. Циолковского в Калуге Екатерину Типикину.

По ее словам, это самые высокие облака, которые образуются в мезосфере на высоте 80-85 км от поверхности Земли. На этих высотах атмосферное давление примерно в 200 тысяч раз ниже, чем у поверхности, а температура может опускаться до −140… −120 градусов, что ниже точки замерзания воды при столь низком давлении.

Июнь-июль - лучшие месяцы для формирования, а значит, и для наблюдения серебристых облаков. Во-первых, в это время в мезосфере обычно бывают самые низкие температуры, что позволяет образоваться ледяным частицам, из которых и состоят серебристые облака. Во-вторых, серебристые облака хорошо видны, если Солнце располагается под горизонтом на глубинах 6—16°, что и реализуется в летний период в средних широтах отметила Типикина

Она уточнила, что облака выглядят как светлые, светящиеся полосы в небе.