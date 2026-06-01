Ученый: в июне жители Земли столкнутся со сближением Венеры и Юпитера

Москва1 июн Вести.В июне жителей Земли ждут несколько ярких небесных явлений: сближение Венеры и Юпитера, день летнего солнцестояния и появление серебристых облаков. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник отдела физики и астрономии ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

9 июня Венера и Юпитер окажутся рядом на вечернем небе. Уникальное сближение будет видно невооружённым глазом, а в бинокль или телескоп можно будет рассмотреть детали.

15 июня к паре планет приблизится Меркурий, а 17 июня — Луна, которая расположится прямо между Венерой и Юпитером. Все объекты будут наблюдаться в пределах 15 градусов на вечернем небе.

21 июня наступит день летнего солнцестояния — самый длинный световой день в году. А завершит месяц полнолуние 30 июня.

Кроме того, отметил ученый, именно в июне и июле на небе обычно появляются серебристые облака. Они подсвечиваются солнцем, находящимся невысоко за горизонтом, и лучше всего их наблюдать в северном направлении ближе к полуночи.