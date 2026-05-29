Российский астроном назвал доступные для наблюдения в июне созвездия

Москва29 мая Вести.В первом летнем месяце жители Северного полушария смогут увидеть на ночном небе ряд характерных созвездий и знаменитый "летний треугольник", несмотря на короткую продолжительность темного времени суток.

Об основных астрономических событиях июня рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что июнь традиционно считается сложным периодом для любителей астрономии в северных широтах. Он пояснил, что это связано с наступлением сезона белых ночей, а в районах за полярным кругом — с установлением полярного дня, что существенно ограничивает видимость звезд.

Тем не менее, по словам Алексеева, даже в условиях сумерек в районе полуночи в южной и юго-западной частях небосвода можно будет разглядеть созвездия Волопаса, Северной Короны и Геркулеса. На юго-востоке в это же время станут заметны Лира, Лебедь и Орел. Эксперт уточнил, что наиболее яркие звезды этих трех созвездий образуют хорошо узнаваемую фигуру, известную как летне-осенний треугольник.

Астроном также подчеркнул, что данные небесные объекты вполне различимы невооруженным глазом. Однако он добавил, что для получения наиболее четкой картинки и возможности детально изучить очертания созвездий наблюдателям лучше находиться подальше от источников городского светового загрязнения.

