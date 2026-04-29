Фотограф из Новосибирска снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона

Новосибирский фотограф снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона из двора дома Фотограф из Новосибирска снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона

Москва29 апр Вести.Новосибирец Алексей Поляков сфотографировал вспышку сверхновой в созвездии Дракона. Он поделился снимком на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В галактике NGC 5907 ("Щепка") в созвездии Дракона зафиксирована вспышка сверхновой говорится в сопроводительном тексте

По словам фотографа, объект имеет обозначение SN 2026kid и относится к сверхновым II типа. Сейчас финальная стадия цикла жизни звезды. После коллапса ее ядра образуется черная дыра или останется нейтронная звезда, говорится в публикации.

Уточняется, что фото было сделано в ночь на среду, 29 апреля, во дворе Новосибирска.