Москва29 апрВести.Новосибирец Алексей Поляков сфотографировал вспышку сверхновой в созвездии Дракона. Он поделился снимком на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В галактике NGC 5907 ("Щепка") в созвездии Дракона зафиксирована вспышка сверхновойговорится в сопроводительном тексте
По словам фотографа, объект имеет обозначение SN 2026kid и относится к сверхновым II типа. Сейчас финальная стадия цикла жизни звезды. После коллапса ее ядра образуется черная дыра или останется нейтронная звезда, говорится в публикации.
Уточняется, что фото было сделано в ночь на среду, 29 апреля, во дворе Новосибирска.