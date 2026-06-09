Путин и Фальков обсудили на встрече в Кремле реализацию проекта СКИФ

Путину доложили о готовности уникального источника фотонов под Новосибирском Путин и Фальков обсудили на встрече в Кремле реализацию проекта СКИФ

Москва9 июн Вести.На встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым президент России Владимир Путин заслушал доклад о ходе создания Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — научной установки класса "мегасайенс", не имеющей аналогов в мире. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава Минобрнауки подчеркнул уникальность проекта, который реализуется в наукограде Кольцово под Новосибирском. СКИФ представляет собой ускоритель заряженных частиц, который генерирует сверхмощное синхротронное излучение, позволяя проводить исследования на передовом уровне.

Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку. Конечно, СКИФ — это результат колоссальной работы в первую очередь научного сообщества, тех, кто его проектировал и строил доложил Фальков

По его словам, в рамках проекта возведены 34 здания и сооружения общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров, а также созданы семь экспериментальных станций, причем в перспективе их число может быть увеличено до 30.

Министр пояснил, что по своим характеристикам СКИФ относится к поколению "четыре плюс" и превосходит зарубежные аналоги, включая бразильский синхротрон Sirius. Фальков отметил, что среди так называемых трехгигаэлектронвольтных установок российский комплекс является самым современным и передовым.

Фальков назвал сроки запуска: "сентябрь, не позднее октября мы уже точно проведем первый научный эксперимент, связанный с новым полиэтиленом". Путин, в свою очередь, перечислил широкий спектр применения установки, включая микроэлектронику, структурную биологию, фармацевтику, материаловедение, авиастроение, медицину и исследования термоядерного синтеза.