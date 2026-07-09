Фальков допустил появление новой модели науки на основе ИИ Фальков допустил, что может появиться новая модель науки на основе ИИ

Москва9 июл Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может остаться лишь вспомогательным инструментом в научной деятельности, но существует точка зрения, что на его основе появится новая модель науки. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В четверг, 9 июля, в Сколковском институте науки и технологий стартовал XIV Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ​​​. Российский министр выступил на пленарном заседании "Наука и ИИ: новые горизонты научно-технологического прогресса".

Наука вряд ли изменится, искусственный интеллект, при всем уважении к нему, - он вспомогательный инструмент. Но есть точка зрения о том, что появится совершенно новая модель науки, основанная на искусственном интеллекте. Проще говоря, это меняет саму парадигму со всеми вытекающими последствиями сказал Фальков

ИИ и машинное обучение, по словам министра, уже становятся неотъемлемой частью научного мира. Фальков отметил, что это не просто вспомогательные инструменты, "а те факторы, которые радикально меняют организацию исследований, структуру научного знания и сам процесс".

При этом ответ на вопрос о том, происходит ли переход к новой модели науки, как заметил министр, станет понятен спустя годы.

Ранее Фальков в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства, заявил, что переход на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 года. При этом он отметил, что "по отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить".