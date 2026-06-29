Министр Фальков: дипломные работы больше не выполняют свои функции

Фальков заявил, что дипломные работы потеряли актуальность Министр Фальков: дипломные работы больше не выполняют свои функции

Москва29 июн Вести.Дипломные работы, которые пишут в российских вузах, потеряли свою актуальность. Об этом на форуме "Технологии ИИ в высшем образовании, который проходит в Тюмени, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он также добавил, что подходы к проверкам знаний серьезно изменились, пишет агентство РИА Новости.

Массовая технология проверки знаний, как у нас контрольно-измерительные материалы, – написание дипломных или курсовых работ. То, что было 20-30 лет назад и работало вполне себе хорошо, сегодня по целому ряду направлений [изменилось] … Дипломные работы уже не выполняют той функции, которую они выполняли в высшем образовании еще 10-15-20 лет назад отметил Фальков

Ранее министр допустил отказ от написания дипломов из-за развития искусственного интеллекта. Оценка знаний будет идти при помощи устного экзамена.

Также Фальков не исключил изменения методов обучения в российских вузах.