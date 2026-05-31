Эксперт признал неизбежность отказа от классических дипломных работ в вузах

Москва31 мая Вести.Развитие искусственного интеллекта может подтолкнуть современную систему образования отказаться от традиционной письменной выпускной работы в виде диплома в пользу устной защиты своего проекта, стартапа или портфолио. Об этом заявил аналитик Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский.

По его словам, возможный отказ от классических дипломных работ не должен означать отмену итоговой аттестации, сообщает ТАСС.

Высшая школа, вероятно, будет двигаться в сторону замены "диплома-книги" на конкретный результат, стартап, действующий прототип, серию кейсов или защиту портфолио считает Васильковский

Он подчеркнул, что итоговая аттестация должна трансформироваться в сторону более динамической работы, менее подверженной академическому мошенничеству. По мнению Васильковского, можно пытаться запрещать нейросети, но лучше "реформировать архаичный ритуал, который они обессмысливают".

На этой неделе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может стать причиной отказа от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. По его словам, выпускники российских вузов увеличили использование нейросети при написании дипломных работ. Причем активнее всего она используется для написания введения и заключения.

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, живой экзамен в форме непосредственного общения дает более полное представление о глубине знаний студента по сравнению с защитой диплома. А искусственный интеллект только добавил возможностей списать дипломную работу.