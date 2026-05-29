Москва29 мая Вести.Живой экзамен в форме непосредственного общения дает более полное представление о глубине знаний студента по сравнению с защитой диплома. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития искусственного интеллекта защита дипломных работ может трансформироваться в сторону проверки устных ответов, а не письменных текстов.

У медиков дипломной работы нет, мы всегда сдавали экзамены на разных курсах, и даже у постели больного. Конечно, живой экзамен дает, мне кажется, более полную картину о знаниях студентов. Там можно направление беседы менять, углубляться через вопросы, выявлять глубину знаний студента. Вообще, лучше любого человеческого общения природой не придумано сказал Онищенко

Академик отметил, что, хотя нейросетей раньше не было, возможность списать дипломную работу существовала всегда, а студенты зачастую брали друг у друга текст, меняя только титульный лист.