Москва14 мая Вести.Академик Российской академии наук (РАН), врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко признался, что провалил Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом он рассказал на брифинге "Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?" на площадке Национальной службы новостей.

Онищенко заявил, что попробовать "решить" ЕГЭ его попросил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Однако, после того как академик получил свой вариант экзамена, он осознал, что в нем ничего не понимает.

Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел… Мне дали листок, я там ничего не понял сказал Анищенко

Академик отметил, что любой экзамен всегда был стрессом. Однако раньше, по его словам, это было испытание "по-человечески" понятное: рядом был знакомый учитель, дети писали сочинения, где могли порассуждать. Современный же формат, в отличие от прежнего, превратился в "крестики-нолики".

Онищенко сравнил ЕГЭ с экзаменом на права, где тоже используется тест с вариантами ответа, который можно "угадать". В заключении академик назвал свои слова просто "ворчанием", но добавил, что уже не осталось учителей, способных принимать обычный экзамен - они ушли на пенсию.

В 2026 году Единый государственный экзамен напишут свыше 747 тысяч человек. Основной этап ЕГЭ начнется 1 июня.