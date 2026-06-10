Эксперт Илюхин: от влияния ИИ в образовании мы никуда не уйдем

"Хотим или не хотим": внедрение ИИ в сферу образования сочли неизбежным Эксперт Илюхин: от влияния ИИ в образовании мы никуда не уйдем

Москва10 июн Вести.Искусственный интеллект неизбежно будет влиять на сферу образования, заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

Он отметил, что ИИ уже применяется в государственной итоговой аттестации в качестве вспомогательного инструмента для оценки нарушений на экзамене.

Рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта в качестве помощника при проверке работ. Будет ли он [ИИ] использован для подготовки школьников, вопрос открытый. При этом использование искусственного интеллекта как средства поиска информации несет очень большие риски, потому часто находится то, что на поверку не является правдой. И это тоже большая проблема, у ребят должно формироваться критическое мышление. Как с этим будут работать учителя - это очень большой вопрос отметил он

Эксперт добавил, что в целом тенденция такова, что ИИ, как новая технология, закономерно станет частью повседневности.

В целом, мне кажется, от использования искусственного интеллекта в образовании мы никуда не уйдем. Потому что образование — это обучение нашей жизни, а наша жизнь в том числе предполагает использование новых технологий, которой и является ИИ. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, каким-либо образом он в образовании будет использоваться сказал Илюхин

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