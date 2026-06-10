Москва10 июнВести.Искусственный интеллект неизбежно будет влиять на сферу образования, заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.
Он отметил, что ИИ уже применяется в государственной итоговой аттестации в качестве вспомогательного инструмента для оценки нарушений на экзамене.
Рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта в качестве помощника при проверке работ. Будет ли он [ИИ] использован для подготовки школьников, вопрос открытый. При этом использование искусственного интеллекта как средства поиска информации несет очень большие риски, потому часто находится то, что на поверку не является правдой. И это тоже большая проблема, у ребят должно формироваться критическое мышление. Как с этим будут работать учителя - это очень большой вопросотметил он
Эксперт добавил, что в целом тенденция такова, что ИИ, как новая технология, закономерно станет частью повседневности.
В целом, мне кажется, от использования искусственного интеллекта в образовании мы никуда не уйдем. Потому что образование — это обучение нашей жизни, а наша жизнь в том числе предполагает использование новых технологий, которой и является ИИ. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, каким-либо образом он в образовании будет использоватьсясказал Илюхин
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вернуть в школы устные переходные экзамены.