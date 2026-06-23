Академик РАН высказался об искусственном интеллекте в образовании Историк Чубарьян сделал заявление об искусственном интеллекте в образовании

Москва23 июн Вести.Развитие искусственного интеллекта (ИИ) – свидетельство технического прогресса; в образовании можно использовать ИИ как инструмент, дополняющий традиционные методы. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Историк рассказал что однажды услышал интересные слова о том, что драматизировать ситуацию вокруг ИИ не надо и что раньше люди считали появление электричества концом света. По мнению академика, искусственный интеллект - это инструмент, который должен помочь "традиционным некоторым вещам".

Я вижу массу людей, которые считают, [что] потеря мобильного телефона — самое большое несчастье в жизни вообще. Поэтому я думаю, что найти искусственный интеллект в образовании — это проблема не только техническая, но и моральная... Студенты пишут теперь курсовые работы - они не пишут их. Сделайте письменную работу, но докладывайте ее устно, чтобы все-таки увидеть, что это не нажимания кнопочки результат, а все-таки серьезно сказал Чубарьян

Мировой опыт, как отметил историк, показывает, что развитие технологий происходит в соответствии с потребностями общества.

При этом академик обратил внимание на то, что роль учителя в образовании велика – именно он может направить подрастающее поколение, которое доверяет интернету и полагается на него.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Новый профиль, по словам главы ведомства, оказался востребованным среди учащихся.