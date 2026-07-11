Зюганов: без качественного образования никакой ИИ работать не может

Зюганов: ИИ не сможет работать без науки и качественного образования Зюганов: без качественного образования никакой ИИ работать не может

Москва11 июл Вести.Искусственный интеллект (ИИ) не сможет работать без качественного образования и развития человеческого потенциала, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

По словам депутата, для того, чтобы освоить новые технологии и обеспечить мировое лидерство России, нужно, прежде всего, совершенствовать систему образования. Ведь реализовывать долгосрочные национальные задачи будут нынешние школьники и студенты.

Без науки, качественного образования никакой искусственный интеллект работать не может. Нужен, прежде всего, естественный, человеческий потенциал, умная политика, управление этим процессом, грамотное планирование. То, что рождает большие надежды и уверенность, что мы победим на поле брани и сделаем прорыв в технологиях сказал Зюганов

Он подчеркнул, что у России осталась образовательная и научная база советского времени, сейчас это нужно только наращивать.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России улучшилось качество образования.