Москва29 июн Вести.Для эффективного и конкурентоспособного сельского хозяйства в России необходимо внедрять опыт народных предприятий. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, обеспечение продовольственной безопасности – это главное условие успешного государства и умной политики.

Если у вас продовольствия много, я предложил, если бы наш опыт народных предприятий… внедрили, мы бы получали 200 миллионов тонн хлеба. Мы бы доход получали в казну больше, чем за нефть, газ и оружие вместе взятые. Это было идеально… Если вы отрегулировали цены на товары первой необходимости: продовольствие, медикаменты, детские товары – у вас это было бы доступно, у вас бы рождаемость поднялась и прочее объяснил он

Ранее Зюганов рассказал, что Государственная дума приняла почти 150 законов в поддержку борьбы с нацизмом и фашизмом во время весенней сессии.