Москва19 июн Вести.Для поддержки людей, которые на передовой "куют" победу, нужно максимально мобилизовать всю промышленность. Таким мнением с ИС "Вести" поделился лидер фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов.

Он показал гуманитарную помощь, которую КПРФ собирает на фронт, и заявил, что помимо отправки помощи можно заниматься производством оборудования, необходимого на фронте.

Мы должны максимально отмобилизовать весь промышленный наш комплекс для поддержки тех, кто сражается на передовой, кто кует нашу победу. … Мы здесь демонстрируем, что можно не только посылать текущую помощь, но делать новые машины, новые роботы, новые планеры. Можно все сделать для того, чтобы каждый человек вносил свою посильную лепту в эту победу заявил Зюганов

Ранее Зюганов подчеркнул важность поддержки бойцов на СВО. Такое заявление он сделал во время отправки 154-го гуманитарного конвоя.