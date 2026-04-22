Зюганов рассказал, какую помощь оказывает КПРФ участникам СВО и Дагестану Зюганов: КПРФ оказывает помощь участникам СВО и пострадавшим в Дагестане

Москва22 апр Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал ИС "Вести", какую помощь оказывает партия участникам специальной военной операции (СВО) и пострадавшим от наводнения в Дагестане.

По его словам, на днях партия отправила 152-й конвой гуманитарной помощи для тех, кто нуждается в поддержке.

Мы каждые 10 дней отправляем 30 мотоциклов, машины, дроны, медикаменты, еду всех видов, сети, все, что просят, ребята … Мы поддержали … максимально Дагестан и Чеченскую Республику. Они очень пострадали, не только сочувствие, требуется немедленная помощь и массовая поддержка. Мы принимаем детей … сейчас новый поток, вот 200 человек приехало. Мы учим, готовим, понимаете, морально-политическая поддержка - это прежде всего наш уникальный опыт гуманизма, справедливости и заботы о детях, женщинах и стариках сказал лидер КПРФ

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что 152-й гуманитарный конвой КПРФ, который 20 апреля отправился в зону боевых действий СВО и прифронтовые регионы России – свидетельство солидарности и сплоченности народа.