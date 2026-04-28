Москва28 апрВести.Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев в интервью ИС "Вести" рассказал об отправке гумпомощи жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения.
Ситуация действительно тяжелая. Сейчас уже, к счастью, стихийное бедствие прошло, но ситуация все равно тяжелая. Мы отправили туда уже больше 100 тонн помощи, причем с самых первых дней. Очень здорово, что люди со всей России помогают. Из ближних регионов, кабардино-балкарское наше отделение включилось, собрало помощь день в деньсообщил Нечаев
Парламентарий подчеркнул, что партия намерена и дальше организовывать помощь пострадавшим в Дагестане.
Конечно, да [будем продолжать]заверил он
Ранее власти Дагестана заявили, что пострадавшие от поводка в регионе получили выплаты на сумму 345 млн рублей.