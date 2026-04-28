Лидер партии "Новые люди" Нечаев рассказал о направленной в Дагестан гумпомощи

Партия "Новые люди" отправила в Дагестан более 100 тонн гуманитарной помощи Лидер партии "Новые люди" Нечаев рассказал о направленной в Дагестан гумпомощи

Москва28 апр Вести.Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев в интервью ИС "Вести" рассказал об отправке гумпомощи жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения.

Ситуация действительно тяжелая. Сейчас уже, к счастью, стихийное бедствие прошло, но ситуация все равно тяжелая. Мы отправили туда уже больше 100 тонн помощи, причем с самых первых дней. Очень здорово, что люди со всей России помогают. Из ближних регионов, кабардино-балкарское наше отделение включилось, собрало помощь день в день сообщил Нечаев

Парламентарий подчеркнул, что партия намерена и дальше организовывать помощь пострадавшим в Дагестане.

Конечно, да [будем продолжать] заверил он

Ранее власти Дагестана заявили, что пострадавшие от поводка в регионе получили выплаты на сумму 345 млн рублей.