Москва20 апр Вести.152-й гуманитарный конвой КПРФ, который 20 апреля отправился в зону боевых действий СВО и прифронтовые регионы России – свидетельство солидарности и сплоченности народа. Об этом ИС "Вести" заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

По его словам, сейчас перелом на фронте обеспечивается в том числе финансово-экономическим курсом, поэтому крайне важно обеспечить сплочение общества и победу.

Без победы над нацизмом и фашизмом у нас нет у всех будущего. Это задача номер один. И вот этот конвой … — это свидетельство той солидарности и сплоченности, которая нам всегда обеспечивала великие победы … Надо закрепить эту победу, а, следовательно, нужна полная помощь и поддержка … Вот мы сегодня отправляем этот удивительный конвой огромный, который оказывает помощь и тем, кто на фронте, и тем, кто лечится в госпиталях, учится в школах. Мы максимально помогаем и Дагестану, и Чеченской Республике, которые пострадали от этого большого потопа. Давайте сейчас проявим волю и характер, выйдем на мировые темпы, и все сделаем для того, чтобы победа была закреплена прежде всего финансово-экономическим курсом и успешной работой всех трудовых коллективов в нашей стране сказал Зюганов

Ранее активисты и представители партии КПРФ отправили продукты, лекарства, теплые вещи, генераторы и мотоциклы в помощь участникам СВО. В каждый гуманитарный конвой для участников СВО Геннадий Зюганов включает мед.