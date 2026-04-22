Зюганов: людям необходимо сплотиться во имя мира и нормальной жизни

Зюганов призвал сплотиться во имя мира и нормальной жизни Зюганов: людям необходимо сплотиться во имя мира и нормальной жизни

Москва22 апр Вести.Людям нужно сплотиться во имя мира и нормальной жизни. Об этом ИС "Вести" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, сейчас наступило очень важное время.

Вот мы в мае, в конце, проведем Всемирный форум, который… позволит людям сплотиться во имя мира и нормальной жизни. Только что провели в Стамбуле совет рабочих, крестьянских и компартий. Все они приняли решение, приедут к нам на форум. У нас в прошлом году было 165 делегаций из 91 страны мира, все поддержали нас по праведной борьбе против нацизма и бандеровщины на Украине сказал лидер КПРФ

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что члены ООН превратили Украину из страны, которая входила в десятку самых мощных государств мира, в кровавую рану и нацистское поприще.