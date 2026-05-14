Москва14 мая Вести.Гуманитарная помощь бойцам СВО, жителям приграничных регионов крайне важна, заявил ИС "Вести" руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов 14 мая в ходе отправки 154-го гумконвоя.

Отправка гумпомощи с продуктами, техникой, аптечками и инвентарем была приурочена к 81-й годовщине Победы советского народа над фашистскими захватчиками.

Для нас принципиально важно, что сейчас, когда очень жесткий вызов брошен всему русскому миру, все объединять и сплачивать. Гумконвой показывает этот пример: участвуют и дети, комсомольцы, и женщины, ветераны, и офицеры, и бойцы. Это то, что и называется народным широким движением заявил Зюганов

Ранее Зюганов заявил, что победа в мае 1945 года в Великой Отечественной войне спасла не только СССР, но и другие страны, весь мир от нацистско-фашистской власти, которая могла бы похоронить всю земную цивилизацию.