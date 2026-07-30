Москва30 июл Вести.Депутаты политической партии КПРФ отдают треть зарплаты на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции в Государственной думе Геннадий Зюганов.

Наша фракция, депутаты треть своей зарплаты сдают в общий котел помочь ребятам, которые сражаются на фронте … Вот сейчас 157-й конвой … очередной пойдет, 18 машин только с юга … Мы туда уже более 1000 мотоциклов отправили, десятки машин, дроны, лекарства, медикаменты … Но каждый должен вкладываться в победу. Побеждают только согласованными усилиями всех. Для нас это очень важно