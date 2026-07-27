Москва27 июл Вести.КПРФ отправила в зону специальной военной операции 157 конвоев с гуманитарной помощью. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции в Государственной думе Геннадий Зюганов.

По его словам, впервые за 30 лет выборы в Думу проходят в условиях жестокой и беспощадной войны.

Войну побеждает только сплоченное, хорошо организованное, храброе, воспитанное общество, которое оснащено всем необходимым для этой борьбы. Поэтому Дума приняла 185 законов единогласно в поддержку тех, кто сражается … и тем, кому очень тяжело … Наша фракция дополнительно почти треть своих средств сдает в общий фонд, и мы отправили на фронт 157 конвоев – это 60 эшелонов огромных для того, чтобы поддержать тех, кто прежде всего в этом нуждается сказал он

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что Госдума приняла почти 150 законов в поддержку борьбы с нацизмом и фашизмом.