Москва29 июн Вести.Государственная дума приняла почти 150 законов в поддержку борьбы с нацизмом и фашизмом. Об этом сообщил информационной службе "Вести" лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос об итогах завершающей сессии Госдумы.

Основные итоги. Дума приняла почти 150 законов в поддержку тех, кто сражается против нацизма и фашизма. Эти законы приняты единогласно. Мы в Думу вносили "Программу Победы" и наш бюджет развития. Если бы его приняли, он был бы на 10 трлн рублей больше. Мы настаивали на том, чтобы по главным темам и проблемам были проведены круглые столы… Наша команда провела два десятка круглых столов – начиная от национализации минерально-сырьевой базы стратегической отрасли до защиты и поддержки многодетных семей рассказал Зюганов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом обсуждал тему совместной борьбы с нацизмом.