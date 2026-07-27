Москва27 июлВести.За почти пять лет работы депутатов Госдумы VIII созыва было принято 250 антисанкционных законов для укрепления экономической ситуации в России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
На последнем пленарном заседании VIII созыва он в прямом эфире подвел итоги работы депутатов.
Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены… За прошедшее время принято 250 антисанкционных законовсказал Володин
Он добавил, что благодаря принятым мерам удалось сохранить рабочие места, поддержать бизнес и укрепить экономику страны.
Ранее председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин также подвел итоги работы за пять лет. Среди значимых инициатив он назвал закон, который защищает граждан, проживающих в зонах затопления.