Госдума за 5 лет работы VIII созыва приняла 250 антисанкционных законов

В Госдуме за 5 лет было принято 250 антисанкционных законов Госдума за 5 лет работы VIII созыва приняла 250 антисанкционных законов

Москва27 июл Вести.За почти пять лет работы депутатов Госдумы VIII созыва было принято 250 антисанкционных законов для укрепления экономической ситуации в России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На последнем пленарном заседании VIII созыва он в прямом эфире подвел итоги работы депутатов.

Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены… За прошедшее время принято 250 антисанкционных законов сказал Володин

Он добавил, что благодаря принятым мерам удалось сохранить рабочие места, поддержать бизнес и укрепить экономику страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин также подвел итоги работы за пять лет. Среди значимых инициатив он назвал закон, который защищает граждан, проживающих в зонах затопления.