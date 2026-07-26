Москва26 июл Вести.Подводя итоги работы 8 созыва Госдумы РФ, председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал о наиболее значимых законотворческих инициативах депутатов за этот период.

Депутаты приняли закон, который запрещает сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Решение, по словам депутатов, позволит сохранить уникальную экосистему озера.

Теперь любое решение, которое будет приниматься субъектом Российской Федерации, либо другим каким-то органом, обязательно будет проходить государственную экологическую экспертизу и обязательно будет в этом участвовать Российская академия наук. Мы это делаем для того, чтобы никаких больше вопросов никто не задавал с точки зрения экологического благополучия и будущего озера Байкал. Мы должны быть уверены, что наши будущие поколения увидят это озеро в том состоянии, в котором оно сейчас находится рассказал Кобылкин

Также он акцентировал внимание на принятом законе, который защитит граждан, проживающих в зонах затопления. Документ вводит дополнительные ограничения на выделение земельных участков и застройку на таких территориях. Этот закон - выполнение поручения президента.

Мы также даем право субъектам Российской Федерации определять орган, который будет отвечать за защитные сооружения в береговых зонах. Это также важный законопроект, он направлен на то, чтобы жители Российской Федерации не испытывали этих проблем в те дни, когда у нас происходит наводнение добавил депутат

Ранее глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что в связи с утверждением президентом РФ Владимиром Путиным обновленного закона о защите Байкала в Бурятии началась работа по проектированию и строительству очистных сооружений в ряде населенных пунктов для улучшения экологической ситуации и решения проблем, возникающих с ростом туристического потока.