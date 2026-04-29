Москва29 апр Вести.Поправки в Земельный кодекс России значительно упрощают порядок изъятия заброшенных земельных участков. Об этом заявил ИС "Вести" председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Поправки позволили устранить длительные бюрократические и судебные процедуры, отметил Кашин.

Мы отработали вертикаль управления побочными продуктами, агрохимикатами, пестицидами, то есть приняли не только законы о плодородии, но и об эффективном возвращении земель в севооборот. Мы сокращаем время у тех нерадивых [собственников], которые схватили землю, ее не используют, и она у них деградирует. Раньше через судебные иски всё это шло годами, а теперь мы эти вещи "разрубили". Нас здесь поддержал президент [Владимир Путин] подчеркнул Кашин

По его словам, удалось наладить взаимодействие с регионами по вопросу мелиорации.

Сегодня мы достучались до регионов, каждый регион получил задание. Мы должны уже к 2030 году 10 млн [гектаров] ввести в севооборот. Важно, чтобы здесь не только бизнесы и, как говорится, служба министра сельского хозяйства региона занималась этим, исходя из работы министерства как главного штаба, а чтобы ответственность почувствовали губернаторы. Мы сегодня это ставим самым серьезным образом, зашиваем их ответственность и оценку пояснил Кашин

В России изменились также правила освоения земельных участков, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства.