Москва30 мая Вести.Добросовестные приобретатели земель и владевшие участками более 20-30 лет не должны страдать из-за ошибок чиновников, допущенные в 90-х годах, и связанные с неправильным переводом земель. Об этом заявил ИС "Вести" заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов.

Наблюдается тенденция, когда у людей, чьи права на недвижимость, приобретенную по всем правилам и подтвержденную многолетними записями в ЕГРН и кадастре прокуратура выявляет давние ошибки чиновников, связанные с изменением категории земель в 90-е годы.

Новое поколение прокуроров пришло, которые говорят, мол, давайте-ка посмотрим, что там в 90-х было. О, а там незаконно, оказывается, перевели эти земли из одного фонда в другой фонд. Но я хотел бы напомнить уважаемым нашим коллегам - прокурорам, что вот в статье 196 Гражданского кодекса прописан максимальный срок давности - 10 лет и есть только одно исключение - там нет никаких природоохранных зон, зон водоохранных, каких-то специальных земель назначения какого-то особого... Там есть только одна поправочка - исключение составляет закон о противодействии терроризму. Вот если речь идет о террористической деятельности, которая не имеет срока давности, тогда да. Но это же не террористы - это наши люди заявил Астахов

Он также разъяснил, в связи с чем возникает двоякая трактовка закона.

Суды начинают трактовать эту норму, которую устанавливает предельный срок 10 лет, следующим образом: прокуратура только сейчас выявила нарушение, а есть такое положение у нас в кодексе, что течение срока давности начинается с момента, когда было обнаружено нарушение права. Но дело в том, что это все относится к другим срокам давности, а предельный - все равно 10 лет. У нас есть Конституция, которая говорит, что никто не может быть лишен своей собственности рассказал Астахов

Он также предлагает закрепить в кодексе два момента: жесткий 10‑летний предел без расширительных толкований и подробный порядок компенсаций добросовестному приобретателю - возмещение соразмерной стоимости строений и морального вреда в случае договоренности.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что делать владельцам, чтобы не изъяли дачный участок.