Москва20 мая Вести.Около ста тысяч российских граждан рискуют лишиться своих земельных участков из-за их ненадлежащего использования или заброшенного состояния.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росреестр. В ведомстве пояснили, что более 7,5 тысячи собственников уже получили официальные предписания об устранении выявленных нарушений.

Владельцам отводится срок от 30 до 90 дней для приведения земли в соответствие с нормами. В случае игнорирования предписания, следующим шагом может стать обращение в суд с требованием об изъятии участка в государственную собственность. Кроме того, свыше 91 тысячи дачников получили более мягкую форму уведомления — предостережение.

Земельный юрист Юлия Бузанова, управляющий партнер Buzanova & Partners, пояснила, что этот документ не устанавливает жестких временных рамок для исправления ситуации. Тем не менее, если замечания не будут устранены в течение следующего дачного сезона, существует реальный риск получения предписания и последующего судебного иска об изъятии земли.

На данный момент благодаря профилактическим мерам и работе по пресечению правонарушений, удалось устранить 17 118 нарушений. В регионах, по словам Бузановой, начали формироваться специальные комиссии, задачей которых стало выявлять неиспользуемые земли.

Юрист уточнила, что изъятие земельных участков будет целесообразным лишь в случаях, когда они обладают ликвидностью и могут быть в дальнейшем реализованы. Участки, не представляющие интереса для потенциальных покупателей, будут изыматься в последнюю очередь. При этом, как напомнила эксперт, нарушитель имеет право ходатайствовать об отсрочке для устранения нарушений, несмотря на установленные сроки.

Ранее кабинет министров установил критерии неиспользования земельного участка.