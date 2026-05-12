Юрист предупредил о рисках оспаривания приватизации Юрист рассказал, когда приватизацию квартиры могут признать недействительной

Москва12 мая Вести.Даже давняя приватизация квартиры может быть оспорена, если человек в момент сделки не осознавал своих действий. О последствиях для собственников и наследников рассказала юрист Кристина Вострикова.

Основанием для пересмотра итогов приватизации может стать заключение экспертизы.

Если экспертиза подтвердила, что человек не осознавал юридическое значение своих действий, у суда есть основания признать приватизацию недействительной заявила эксперт агентству "Прайм"

В этом случае квартира возвращается в государственную или муниципальную собственность, и наследовать ее нельзя.

Специального срока давности для таких споров нет - применяются общие правила (один или три года), а для не участвовавших в сделке лиц действует десятилетний срок.

Юрист советует покупателям и наследникам проверять не только выписку из ЕГРН, но и историю возникновения права собственности, особенно если в ней участвовали пожилые люди.