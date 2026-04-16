Кабмин внес в Госдуму проект об исковой давности при спорах о приватизации

Москва16 апр Вести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сроках исковой давности и порядке их исчисления при оспаривании сделок о приватизации, устанавливается десятилетний срок исковой давности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ.

В проекте закрепляется, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации используются установленные Гражданским кодексом РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения).

При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности отмечается в сообщении

Согласно проекту, устанавливается норма, что гражданско-правовой срок исковой давности не применяется при рассмотрении антикоррупционных исков об изъятии имущества у должностных лиц, в том числе бывших, которые не соблюдали антикоррупционные запреты и ограничения.

Проект направлен на реализацию поручения президента РФ Владимира Путина об установлении сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Это требуется, чтобы защитить право собственности добросовестных приобретателей имущества.

В марте источник РБК сообщал, что проект поддержан комиссией о законопроектной деятельности правительства России.