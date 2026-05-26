Москва26 мая Вести.Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, по которым устанавливаются предельный срок давности в 10 лет по возврату государством имущества, переданного в результате приватизации в частные руки.

Согласно новым поправкам, если при приватизации собственности были нарушения, срок исковой давности составляет три года с момента, когда об этих нарушениях стало известно. Предельный срок - 10 лет со дня нарушения права, при превышении этого срока вернуть имущество будет уже не возможно.

При этом в поправках сделано исключение, если речь идет о спорах по религиозному имуществу. Здесь 10-летний срок не распространяется, а решение споров будет опираться на правила, прописанные в законе о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Согласно тексту пояснительной записки к закону, принятие данных поправок даст гарантии собственности людям, которые на протяжении долгих лет вкладывали средства и развивали предприятия, даже если когда-то не все процедуры при приватизации были проведены верно.