Крашенинников пояснил закон о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации

Москва26 мая Вести.Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении законопроект об установлении 10-летнего срока исковой давности по спорам о приватизации. Подробнее о нововведении рассказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что срок исковой давности по спорам о приватизации может превышать десять лет со дня нарушения права за исключением некоторых случаев.

Если есть спор о незаконности приватизации, соответственно, будет подача искового заявления в суд. Если там была уголовка, то никаких сроков применяться не будет. Если были какие-то коррупционные моменты, то тоже не будет. А все остальное должно рассматриваться и учитываться. Этот срок - 10 лет. Если больше 10 лет, то в иске будут отказывать сказал Крашенинников

Законопроект был внесен правительством РФ в апреле. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Устанавливается срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества. По истечении этого срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества.