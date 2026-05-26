Москва26 мая Вести.Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ" в области продления упрощенного порядка оформления земельных участков под гаражами. Документ предполагает продление "гаражной амнистии", срок которой истекает 1 сентября текущего года, еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Подробнее об этом решении ИС "Вести" рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По мнению депутата, решение о продлении амнистии станет важным для россиян.

На самом деле это очень важная вещь, многих касается. У нас есть города, их много, особенно промышленные, которые просто опоясаны этими гаражами. И, конечно, это важно для людей, важно для стабильности рассказал Крашенинников

Он обратил внимание: если гараж не оформлен, то для различных государственных ведомств он фактически не существует.

Соответственно, граждане, в свою очередь, не могут ни по наследству отдать, ни подарить, ни продать и так далее. Поэтому мне кажется, что это для граждан достаточно серьезная вещь отметил политик

По словам депутата, за дополнительные пять лет действия "гаражной амнистии" в России еще смогут оформить свои права на владения гаражом около 100 тысяч человек.

Ранее Крашенинников отмечал, что продление "гаражной амнистии" позволит защитить права граждан, которые еще не успели зарегистрировать свои гаражи по упрощенной системе.