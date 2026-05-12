Крашенинников: продление "гаражной амнистии" на пять лет защитит права граждан Крашенинников: продление "гаражной амнистии" на пять лет защитит права граждан

Москва12 мая Вести.Продление "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года нужно для защиты прав граждан, которые еще не успели зарегистрировать свои гаражи по упрощенной процедуре. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Гаражная амнистия" позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, зарегистрировать их в упрощенном порядке. Согласно действующей редакции закона, срок "амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Но правительство поддержало законопроект о ее продлении до 1 сентября 2031 года.

В комментарии для ТАСС Крашенинников отметил, что 95% гаражей было предоставлено в советское время, и они были предоставлены правомерно. Однако в то время не было ни одного законодательного акта, регулирующего эту сферу. В связи с этим уже в РФ был принят закон о гаражах, а также объявлена гаражная амнистия, суть которой заключается в упрощенном порядке регистрации гаражей как объектов потребительской недвижимости.

Крашенинников подчеркнул, что амнистия направлена на защиту прав граждан, это "не бизнес-история".