В Госдуме одобрили проект об исковой давности по спорам о приватизации

Комитет Госдумы одобрил проект об исковой давности по спорам о приватизации В Госдуме одобрили проект об исковой давности по спорам о приватизации

Москва8 мая Вести.Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий десятилетний срок исковой давности для оспаривания сделок, связанных с приватизацией государственного и муниципального имущества.

Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Авторы инициативы считают, что введение такого срока даст гарантии собственникам, которые на протяжении многих лет инвестировали средства и развивали предприятия.

Даже в тех случаях, когда приватизация, проводившаяся более десяти лет назад, не полностью соответствовала букве закона, нынешние владельцы смогут рассчитывать на защиту своих прав.

При этом, как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, подобные гарантии не затронут процессы изъятия имущества, осуществляемые на основании антикоррупционных и антиэкстремистских исков.

Проект о сроке исковой давности при спорах о приватизации был внесен в ГД в апреле.