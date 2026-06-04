Крашенинников пояснил суть закона о сроке давности исков о приватизации

Крашенинников отметил важность закона о сроке давности исков о приватизации Крашенинников пояснил суть закона о сроке давности исков о приватизации

Москва4 июн Вести.Закон о сроках давности по спорам о приватизации распространяется и на приватизацию квартир, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Накануне Совфед одобрил законопроект, устанавливающий жесткие сроки давности по приватизационным спорам. Согласно законопроекту - по истечении десятилетнего срока претензии не принимаются. Однако введенные правила не касаются исков в рамках антикоррупционного и антиэкстремистского законодательства.

Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено отметил он

Крашенинников подчеркнул, что установление десятилетнего срока исковой давности ставит точку в затянувшихся правовых дискуссиях, защищает права собственников и создает надежный заслон от дестабилизации отношений собственности.

Законопроект был внесен правительством РФ в апреле. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Устанавливается срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества. По истечении этого срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества.