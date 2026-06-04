Москва4 июн Вести.Закон об установлении предельного десятилетнего срока исковой давности по спорам о приватизации защитил права миллионов собственников жилья, заявил председатель Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

От отметил, что приватизационные процессы в России охватывали не только крупные государственные предприятия, но и массовый жилищный фонд.

Договоров о приватизации жилья было заключено более 30 миллионов. Если бы закон не был подготовлен и принят, мы бы автоматически ставили под удар огромное число добросовестных собственников слова Крашенинникова приводятся в пресс-релизе по итогам заседания Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

Законопроект был внесен правительством РФ в апреле. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Устанавливается срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества. По истечении этого срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества.