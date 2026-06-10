Новый предел по приватизациям — три года с выявления, но не более десяти лет Введён лимит в 10 лет для исков о давних приватизациях

Москва10 июн Вести.Президент Владимир Путин утвердил поправки в Гражданский кодекс, вводящие десяти­летний предел для оспаривания старых приватизаций: по прошествии этого срока государство в большинстве случаев не сможет через суд истребовать имущество, даже если при его приватизации были допущены нарушения. Об этом говорится в тексте изменений и в сопроводительной пояснительной записке.

Согласно новому правилу, суд при рассмотрении исков публично‑правовых образований (Российской Федерации, субъектов, муниципалитетов) должен исходить из общего трёхлетнего срока исковой давности с момента выявления нарушения, но в любом случае — не более 10 лет с даты выбытия имущества из публичной собственности. Иначе говоря, если с момента приватизации прошло более десяти лет, вернуть объект через гражданский иск по мотиву формальных нарушений будет нельзя.

В пояснительной записке отмечается, что изменение направлено на повышение правовой защищённости владельцев и инвесторов: это должно дать сигнал тем, кто длительные годы развивал предприятия, что их права будут надежнее защищены, даже если в давних сделках имелись процедурные огрехи.

В то же время закон предусматривает ряд исключений. Новые сроки не распространяются на изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским основаниям — механизмы конфискации по этим категориям сохраняются в прежнем виде. Отдельно оговорены споры о передаче религиозному сообществу религиозного имущества, которое ранее оказалось в государственной или муниципальной собственности: такие дела также выведены из действия десяти­летнего ограничения.

Документ содержит переходные положения: новые нормы будут применяться к требованиям, право на предъявление которых возникнет после вступления закона в силу, а также к ранее возникшим требованиям, если судебные решения по ним ещё не вступили в законную силу.