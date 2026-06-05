Силуанов объяснил, за счет чего будут перевыполнены планы по приватизации

Силуанов рассказал, как выполняется план по приватизации Силуанов объяснил, за счет чего будут перевыполнены планы по приватизации

Москва5 июн Вести.Планы по приватизации имущества будут перевыполнены в этом году. Об этом информационной службе "Вести" сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Так глава Минфина ответил на вопрос, будут ли по итогам года выполнены или перевыполнены планы по приватизации.

Ожидания такие, что планы мы все выполним, даже, как вы сказали, перевыполним. Перевыполним и за счет реализации ряда пакетов, активов, которые находятся в государственной собственности, а также мы перевыполним планы по реализации активов, которые передаются в казну по решению правоохранительных органов заявил Силуанов

Ранее Совфед одобрил законопроект, устанавливающий жесткие сроки давности по приватизационным спорам. Согласно законопроекту, по истечении десятилетнего срока претензии не принимаются. Однако введенные правила не касаются исков в рамках антикоррупционного и антиэкстремистского законодательства.