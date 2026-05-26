Закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации приняли в ГД

Москва26 мая Вести.В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, который предусматривает срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания.

Так, по новым правилам предельный срок исковой давности не будет распространяться на случаи передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения в государственной или муниципальной собственности.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что нововведение "даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом".

Подчеркивается, что процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут, а по истечении 10 лет суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества.

12 мая юрист Кристина Вострикова заявила, что даже давняя приватизация квартиры может быть оспорена, если человек в момент сделки не осознавал своих действий. Основанием для этого может стать заключение экспертизы.