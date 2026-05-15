Верховный суд внес в ГД законопроект о сокращении сроков за покупку наркотиков

Москва15 мая Вести.Верховный суд РФ внес в Госдуму проект закона о сокращении тюремных сроков за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, за преступление по ч. 2 ст. 228 УК РФ (крупный размер) предлагается установить наказание до пяти лет лишения свободы вместо нынешних 3–10 лет. За особо крупный размер (ч. 3 ст. 228) максимальный срок снижается с 15 до 10 лет, при этом нижние пределы санкций предлагается исключить.

Предполагаемые изменения, как отмечается, помогут решить проблему — наказания будут лучше соответствовать целям, которые закреплены в статьях 2 и 43 УК.