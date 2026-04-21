Москва21 апр Вести.Гуманизация наказания за оборот наркотиков является правильным шагом, считает депутат Госдумы РФ Евгений Попов. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о том, что кабинет министров России поддержал проект Верховного суда о смягчении наказания по статье 228 уголовного кодекса РФ.

Гуманизация наказания – в целом шаг правильный, но как бы нам не получить новую волну наркомании заявил Евгений Попов

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал проект Верховного суда о смягчении наказания по статье 228 УК. Предлагается снизить максимальный срок лишения свободы с 10 до 5 лет и с 15 до 10 лет. За первое приобретение без цели сбыта тюрьмой наказывать не будут.

Сейчас максимальное наказание по наиболее тяжелой части статьи – от 10 до 15 лет лишения свободы. В 2024 году осуждено 69,3 тыс. человек, из них 50 тыс. – непосредственно по 228-й.