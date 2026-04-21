Москва21 апрВести.Есть риски, что полиция станет еще меньше задерживать наркоманов, если будет понимать, что они не получат серьезного наказания. Такое мнение ИС "Вести" озвучил врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.
Отвечая на вопрос о рисках либерализации наказания за покупку незаконных веществ, нарколог ответил, что есть риск того, что полиция станет меньше задерживать наркоманов.
Я думаю, есть такие риски … Моя целевая аудитория – зумеры. Они обращаются именно после употребления, у них начинается тревога, депрессия, панические атаки и так далее. Они периодически это [наркотики] употребляют. И действительно это прямо массово. … Безнаказанность порождает рецидив. Вы помните же, да? Есть такая фраза. Конечно. А зная, что тебя и не посадят, если поймают, то, ну, тут вообще не будет никаких ограничений внутреннихрассказал Казанцев
Ранее сообщалось, что в ходе операции ФСБ в Тамбовской области было изъято около 100 кг наркотических веществ. Нарколаборатория была организована в производственном помещении.