Смягчение наказания за покупку наркотиков может привести к росту преступлений Нарколог с опаской отнесся к идее либерализации наказания за покупку наркотиков

Москва21 апр Вести.Есть риски, что полиция станет еще меньше задерживать наркоманов, если будет понимать, что они не получат серьезного наказания. Такое мнение ИС "Вести" озвучил врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

Отвечая на вопрос о рисках либерализации наказания за покупку незаконных веществ, нарколог ответил, что есть риск того, что полиция станет меньше задерживать наркоманов.

Я думаю, есть такие риски … Моя целевая аудитория – зумеры. Они обращаются именно после употребления, у них начинается тревога, депрессия, панические атаки и так далее. Они периодически это [наркотики] употребляют. И действительно это прямо массово. … Безнаказанность порождает рецидив. Вы помните же, да? Есть такая фраза. Конечно. А зная, что тебя и не посадят, если поймают, то, ну, тут вообще не будет никаких ограничений внутренних рассказал Казанцев

