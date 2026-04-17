Москва17 апр Вести.Легализация онлайн-казино в России может привести к всплеску лудомании. Об этом руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев заявил в интервью ИС "Вести".

По его мнению, прежде чем принимать такое решение, следует отработать все механизмы защиты граждан, определить, как оказывать помощь тем, кто страдает от игровой зависимости.

Телега стоит впереди лошади, то есть здесь нужно сначала отработать все механизмы защиты населения, включая защиту от серых рынков, как лечить зависимых людей от лудомании. Соответственно, пока меры защиты не настроены, отпускать это в еще больший оборот и давать этому федеральную большую серьезную историю, конечно же, не правильно. Потому что, несмотря на то, что появится понимание того, что у нас это заболевание, появится список заболевших, но клинические рекомендации, стандарты, меры оказания помощи полноценно заработают, дай бог, через 20 лет заявил Алексеев

Поспешная отмена запрета на организацию и работу онлайн-казино может обернуться серьезными последствиями, предупреждает эксперт.

Люди, которые сейчас идут в казино, они идут в нелегальное казино, и в любом случае на нелегальные вещи всегда спрос ограничен. Плюс нет федеральных рекламных кампаний, потому что у легального онлайн-казино появится федеральная легальная онлайн-кампания по продвижению этого продукта. Это же логично. Соответственно, воронка, в которую будут засасываться люди, станет гораздо шире подчеркнул он

Ранее стало известно, что глава Минфина Антон Силуанов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино при соблюдении ряда условий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложение министерства еще будет прорабатываться.