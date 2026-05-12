В Госдуме рассказали, как сбалансировать регулирование рынка азартных игр в РФ

Москва12 мая Вести.Зампредседателя комитета по экономической политике, замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов рассказал ИС "Вести", как обеспечить равновесие между контролем рынка азартных игр и развитием легального бизнеса в России.

Он отметил, что "серая" и "черная" зоны преобладают в индустрии азартных игр. Также растет число жалоб граждан и обращений от пострадавших из‑за нелегальной деятельности. Правоохранители активно выявляют и ликвидируют незаконные игорные заведения — благодаря этому статистика нарушений становится полнее, а система надзора — эффективнее.

Наумов оценил перспективы регулирования этого рынка на ближайшее время.

Здесь очень важно не "зарегулировать", потому что мы должны все-таки [поддержать] тех предпринимателей, которые уже сумели, например, найти себя в секторе азартных игр, работают в специально отведенных местах, которые все знают, и правоохранительные органы это контролируют. Важно: если у нас есть, например, внешние туристы, которые приезжают, и у них замысел посетить какую-то игорную зону, то ради Бога. Поэтому я думаю, что надо реагировать на обращения граждан — это главная задача Государственной думы. Если люди видят, что где-то необходимо ужесточить и ответственность, и наказание, надо делать это, не задумываясь. Тут ни с кем либеральничать не надо уверен депутат

Ранее глава Минфина Антон Силуанов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино при соблюдении ряда условий. По заявлению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, предложение еще будет прорабатываться.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.